Tensione all'ospedale di Salerno, questa mattina. Al Ruggi, infatti, è giunta in codice rosso una bambina di 3 anni ferita: pare fosse caduta giù dal balcone.

I soccorsi

La piccola, fortunatamente, non è in gravi condizioni ed è stata ricoverata in Pediatria per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sulla vicenda.