Bimba inciampa in un tombino semi-aperto e si ferisce: dramma sfiorato al Parco del Mercatello

Attimi di spavento, presso il parco del Mercatello: una bambina di 18 mesi sarebbe inciampata in un tombino aperto, posizionato vicino a un chioschetto, riportando una ferita alla gamba sinistra. Come riporta Salernonotizie, il tombino avrebbe avuto la parte inferiore scoperta: su tutte le furie i genitori che hanno chiesto la messa in sicurezza della zona. Dramma sventato.