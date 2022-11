Bimba giù dalla finestra, il padre confessa: "Dio mi ha detto di farlo"

"Ha detto che è stata la parola di Dio a fargli lanciare la bambina dalla finestra". È quanto affermato dall'avvocato Silverio Sica, che insieme al collega Tommaso Amabile difende il 40enne di Fisciano accusato del tentato omicidio della figlia di due anni.

L'interrogatorio

L'uomo questa mattina si è recato dinanzi al gip del tribunale di Nocera Inferiore, Daniela De Nicola, ed ha ammesso le sue responsabilità. I legali hanno chiesto l'attenuazione della misura cautelare ed il ricovero in una struttura psichiatrica.

"A nostro giudizio - ha aggiunto l'avvocato Sica - è una vicenda di natura psichiatrica. Il nostro assistito, dopo aver sostenuto che la bambina era caduta in maniera accidentale, come un fiume in piena, ha ammesso di averla buttata lui e ha raccontato di un ordine ricevuto Dio e della sua certezza che si sarebbe salvata perche' così ha voluto Dio".