Bambini senza riscaldamento all'asilo: l'appello dei genitori al Comune

Disagi all’asilo comunale di San Mango Piemonte dove i bambini sono al freddo da un mese. “Il Comune - ci segnalano i genitori - per problemi burocratici con la ditta non sta facendo niente, se non portare due stufette che se accese contemporaneamente scatta la corrente. Oltre al gelo, ovviamente, anche l’acqua è ghiacciata”.L’auspicio dei genitori è che il problema venga risolto in tempi rapidi per “evitare che i nostri figli trascorrano il giorno di Natale con la bronchite”.