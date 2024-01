Bimbo di 3 mesi in ospedale, in pericolo di vita: gli avrebbero somministrato cocaina

E' arrivato al Ruggi in pericolo di vita, nella notte di martedì, un bimbo di 3 mesi a cui, si sospetta, sia stata somministrata della cocaina. Il piccolo, in condizioni gravissime, è stato soccorso in extremis e stabilizzato, per poi essere trasferito in codice rosso al Santobono di Napoli nelle prime ore della mattina di mercoledì. E' ricoverato in Rianimazione.

Le indagini

Indagano gli agenti della Questura di Salerno che hanno già ascoltato i genitori del minore e i sanitari ospedalieri. Sul caso, vige il massimo riserbo: accertamenti in corso.