Bimbo ferito alle testa: era caduto giù dalla finestra, il lieto fine dopo il dramma sventato

Lieto fine, dopo un episodio che avrebbe potuto avere risvolti davvero drammatici, a Salerno. E' stata ricostruita la storia del bimbo rumeno di 6 anni trovato ferito alla testa, da solo ed in stato confusionale, stamattina, nel centro storico. Provvidenziale, la prontezza del tenace Pasquale Grippa del Settore Politiche del Comune di Salerno che, giunto sul posto insieme alla Polizia Municipale, ha notato subito, sotto i capelli del bambino, un ematoma: è stato, così, possibile soccorrere il piccolo immediatamente scongiurando conseguenze ben più gravi. Lo stesso Grippa ha provveduto a condurlo al Ruggi in auto, cercando di tenerlo sveglio, visto che il piccolo tendeva ad addormentarsi, probabilmente a causa del trauma cranico. Dopo le ricerche e gli accertamenti del caso, è stato possibile rintracciare la madre che si è recata al Pronto Soccorso. Le Politiche Sociali del Comune insieme alle forze dell'ordine, dunque, hanno ricostruito l'accaduto: il bambino era stato lasciato da solo a casa con il suo fratellino di 8 anni, in quanto la madre si era allontanata per un rapido servizio burocratico. Il piccolo, privo del controllo di adulti, aveva sistemato una sediolina accanto alla finestra e, inavvertitamente, aveva perso l'equilibrio, precipitando nel cortile dello stabile dove abita, sito al piano rialzato. A quel punto il bambino, dopo aver battuto la testa, ha iniziato a vagare per il centro storico, dove è stato notato da residenti e commercianti che hanno allertato i Servizi Sociali e la Polizia Municipale.

Il lieto fine

Le sue condizioni risultano buone e, a seguito di altre 48 ore sotto osservazione, potrà essere dimesso dall'ospedale. A restare con lui presso il nosocomio, anche la madre: le Politiche Sociali si sono già attivate per trovare un'accoglienza temporanea per il fratellino di 8 anni, in attesa che la madre e il bimbo ferito tornino a casa. Tanto spavento, quindi, ma un lieto fine, grazie al pronto intervento del Settore Politiche Sociali del Comune e della Polizia Locale.