Banca popolare di Bari, risparmiatore di Polla vittima di mis-selling: risarcimento di 50mila euro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob ha accolto la domanda di rimborso delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Bari per il valore di circa 50 mila euro a favore di un privato risparmiatore di Polla, difeso dall’avvocato Nicola Senatore e assistito dalla commercialista, dottoressa Antonella Barletta. La Banca Popolare, indifferente al reclamo proposto dai professionisti prima di avviare il procedimento arbitrale, ha successivamente dovuto cedere agli assunti difensivi e tecnici da questi proposti i quali hanno finalmente ottenuto, in favore del loro assistito, il risarcimento dei danni per "l’inadeguatezza e per la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni e delle obbligazioni proposte”. L’esito positivo del giudizio ha, quindi, riconosciuto allo sfortunato risparmiatore la somma di circa 50 mila euro.

Dopo una complessa e articolata controversia, finalmente il privato risparmiatore potrà godere di una decisione storica per il cospicuo importo risarcito. Tale profilo reale è stato accuratamente evidenziato dai professionisti Senatore e Barletta che hanno scrupolosamente ricostruito nel tempo il comportamento del risparmiatore con la Banca Popolare di Bari, dimostrando come il ricorrente sia una vittima di “mis-selling”.