Cedevano quote a società compiacenti a prezzo irrisori: nei guai 4 imprese, sequestro per 349 mila euro

Al termine di indagini condotte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore è stata accertata - si legge in una nota - la commissione di reati fallimentari da parte di vari imprenditori attivi nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui S.M. al quale è stata sottoposta a sequestro preventivo la somma di 349.826 euro.

Le irregolarità

Nel corso degli accertamenti, conclusi con l'applicazione della misura cautelare reale, si è riscontrato che S.M., S.P., l.F., Z.G., G.L., G.A., C.G.C. e C.L., amministratori di fatto, e non solo, delle società fallite, attuavano una serie di irregolarità attraverso le quali distraevano parte dell'attivo patrimoniale. La complessa attività investigativa, supportata da consulenza tecnica, ha evidenziato una serie di dissimilazioni consistenti nella cessione di quote societarie a società compiacenti a prezzo irrisorio, ma anche nella deliberazione di un finanziamento personale da restituire a società diversa da quella fallita e di atti di disposizione di somme di denaro (bonifici e titoli di credito) privi di giustificazione causale a favore, tra l'altro, di S.M. Sulla base delle indagini, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto l'emissione della misura cautelare reale del sequestro preventivo delle quote sociali e della somma complessiva di 349.826 euro.