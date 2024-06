Banchetto di nozze in strada: traffico bloccato, la segnalazione tra Sarno e San Valentino

Banchetto di nozze in strada, letteralmente, tra Sarno e San Valentino Torio. A segnalarlo, alcuni cittadini che hanno inviato un video al deputato Francesco Emilio Borrelli. Sposi ed invitati, con tanto di tavolo e camerieri, si sarebbero piazzati in mezzo alla strada a bere e mangiare, invitando anche gli automobilisti e i camionisti bloccati nel traffico a causa dei loro festeggiamenti. Ovviamente nessuno è sceso dal proprio veicolo: “Scene che, se confermate, superano anche la più fervida immaginazione. Come si può pensare di piazzarsi con un tavolo imbandito in mezzo ad una strada e bloccare il traffico per festeggiare un matrimonio? Resto davvero sbigottito davanti all’arroganza e alla prepotenza di questi soggetti che, a quanto si vede dalle immagini segnalate, se ne fregano degli altri e del rispetto delle regole. - ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – sinistra - Chiedo che si indaghi per risalire ai responsabili, che se hanno commesso illeciti vanno puniti severamente, non possono passarla liscia. Queste scene fanno male al nostro territorio, diffondendo in tutto il mondo un’immagine che non rispecchia la maggioranza delle persone che rispettano le regole e hanno cura dei beni comuni, l’esatto opposto della gentaglia ritratta in questo video”.