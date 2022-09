San Severino, benedizione e posa della prima pietra della nuova piattaforma logistica del Banco Alimentare Campania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 01 ottobre alle ore 17,30 a Mercato San Severino (SA), presso la zona PiP in località Sibelluccia (uscita autostrada Mercato San Severino/Curteri sull’autostrada A30) si terrà la benedizione e posa della prima pietra della nuova piattaforma logistica regionale del Banco Alimentare Campania. Grazie alla nuova struttura il BAC potrà ulteriormente migliorare il proprio servizio per il recupero delle eccedenze alimentari e la distribuzione di pacchi viveri e pasti ai bisognosi della regione.

L’evento avrà inizio alle ore 17.30 con la Benedizione dell’Arcivescovo di Salerno, Campagna e Acerno, S.E. Mons. Andrea Bellandi e la posa della prima pietra nel cantiere dove sarà costruita la nuova sede.

A seguire, sempre in cantiere, si svolgerà la conferenza stampa. Introduce il Direttore Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto. Intervengono Arcivescovo di Salerno, Campagna e Acerno S.E. Mons. Andrea Bellandi ed il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

Conclude il Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca.

Saranno presenti i sindaci della Valle dell’Irno in rappresentanza del territorio e dei sindaci della Campania.

Successivamente la manifestazione si sposterà alle 19,00 nella Chiesa di San Giovanni in Mercato San Severino, per la celebrazione della Santa Messa con la benedizione dei volontari del Banco e dalle ore 20,30 in Piazza Ettore Imperio, sempre a Mercato San Severino, per la GRANDE FESTA IN PIAZZA con momenti di riflessione, musica, cabaret e spettacolo.

Sul palco Luca Abete, Mariano Bruno, I Puntini, Gianni Aversano, Sex and the Sud. Presenta Rosaria Sica.