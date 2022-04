Bancomat, carte di credito e pos in tilt anche a Salerno, tutto risolto: ecco cosa è accaduto

Bancomat e pos in tilt, anche a Salerno: questa mattina, numerosi i cittadini che non sono riusciti a pagare con il bancomat nei vari esercizi commerciali. Ad avere disagi, i clienti dell carte Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane, per il pagamento con Pos, a causa di un blocco temporaneo. Non pochi hanno espresso amarezza per via della mattinata di compere pre-pasquali che ha concesso il pagamento della spesa solo in contanti, come segnalato anche da Downdector.

Le ragioni

Alle 14:50 la nota di Nexi che ha annunciato la risolizione del problema durato circa mezz'ora e che ha interessato solo alcune aree, rallentando le transazioni. I pagamenti, quindi, hanno successivamente ripreso a funzionare, "anche se non sono escluse alcune 'code' nelle transazioni da processare". Nexi ha fatto infine sapere che "sta approfondendo con Ibm le ragioni che hanno provocato i rallentamenti".