Una coppia di truffatori è attualmente ricercata a Battipaglia per aver distribuito banconote contraffatte in alcune attività commerciali. L'uomo e la donna, che non sarebbero della zona, sono riusciti a ingannare i negozianti in almeno tre esercizi commerciali, utilizzando banconote false da 50 e 20 euro per pagare piccoli acquisti. I commercianti si sono resi conto della frode solo dopo che i truffatori avevano già lasciato i negozi, portando via il resto in denaro autentico. Le banconote contraffatte utilizzate dalla coppia, come spiega il Mattino, sono estremamente realistiche, rendendo difficile identificarle senza strumenti di verifica elettronici. Alcuni commercianti truffati hanno utilizzato i social media per avvisare altri negozianti, nella speranza di prevenire ulteriori frodi e catturare i responsabili.