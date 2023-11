Bandiera della Palestina esposta nell'atrio del Duomo: intervegono il parroco e i carabinieri

Polemica, ieri mattina, nel centro storico di Salerno, dove alcuni attivisti hanno affisso una enorme bandiera della Palestina che copriva mezzo atrio del Duomo.

La discussione

Immediato l’intervento del parroco, Don Felice Moliterno, che in quel momento era in sacrestia, il quale ha subito chiesto la rimozione della bandiera, che era stata posizionata senza alcuna autorizzazione. Dopo una breve discussione, gli attivisti l’hanno portata via e due di loro sono rimasti a colloquio con il sacerdote per un chiarimento. Sul posto è giunta anche una volante dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Ma la polemica è rientrata nel giro di poco tempo.