Salerno, il Comune mette a bando un’area balneare di 6000 metri quadrati

Il Comune di Salerno ha emesso un bando per la concessione in uso di un'area di proprietà comunale sul Lungomare. Marconi, finalizzata all'offerta di servizi legati alla balneazione. La concessione avrà una durata di due anni, senza rinnovo automatico. L'area potrà essere utilizzata per il noleggio di attrezzature balneari, per l'assistenza e il salvataggio dei bagnanti, e per la vendita di alimenti e bevande, previa autorizzazione. Le strutture realizzabili dovranno essere di carattere precario e facilmente rimovibili. Il bando stabilisce inoltre specifici requisiti per i candidati e dettaglia il processo di presentazione delle offerte.

I costi

Per quanto riguarda i costi, il canone annuo di partenza per la concessione è fissato a 4mila con un deposito cauzionale pari al 10% del canone annuo a base d'asta e un deposito definitivo pari a un quarto del canone annuo offerto. L'area oggetto della concessione in uso per i servizi balneari a Salerno ha una superficie complessiva di 5950 metri quadrati. Questa ampiezza permette un'ampia gamma di attività e servizi legati alla balneazione.