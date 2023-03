Informagiovani di Salerno: pubblicato il bando per la gestione, al via le candidature

Al via la procedura di selezione per la gestione del servizio Informagiovani del Comune di Salerno: la domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo, alle ore 12.

Come candidarsi

E' necessario, dunque, consegnare a mano il plico chiuso presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune, a Palazzo di Città, in via Roma, oppure tramite raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Protocollo Generale Comune di Salerno c/o Palazzo di Città, via Roma, Salerno, 84126, utilizzando esclusivamente i modelli previsti.

