"Sport e periferie 2020”: Giffoni Valle Piana candida il suo progetto

E' stato approvato il progetto di riqualificazione dell’area sportiva polivalente “Piero De Mattia”, candidato al bando "Sport e periferie 2020”. Stimato su una cifra di 200mila euro, consiste nel rifacimento ex novo del manto erboso sintetico. A questo si aggiungono anche gli interventi sul sistema di drenaggio e le operazioni di adeguamento sia degli spogliatoi che delle recinzioni.

Il bando

"Sport e periferie” è il fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana.

Parla il sindaco Antonio Giuliano

"L'adesione al bando “Sport e Periferie” è l’ennesimo segnale che di una Città che pensa al futuro, strizzando l'occhio al mondo dello sport. La possibilità di intervenire nell’area presente a Curti, unita ai lavori in corso per il restyling dello stadio G.Troisi, permetteranno a Giffoni di poter avere strutture all’avanguardia e soprattutto sicure”.

E Fabio Toro, consigliere con delega allo Sport, incalza