Palazzo Stabile: pubblicato il bando per i lavori di recupero

È stato pubblicato giovedì 30 dicembre il bando per l’affidamento dell’appalto dei lavori di recupero del Palazzo Stabile, 1° stralcio funzionale. L’atto di acquisto del palazzo dall’importante valenza storica e architettonica risalente al XVIII secolo fu stato firmato lo scorso 14 luglio, per cessione volontaria in luogo di esproprio. Il Comune di Capaccio Paestum, dopo un iter amministrativo lungo e complesso, ne farà la nuova sede di palazzo di città. Il bando, che sarà aggiudicato secondo il criterio qualità/prezzo, ha un valore di oltre 1 milione e 800 mila euro e scadrà il prossimo 11 febbraio.

I dettagli

Il palazzo - che si trova nel centro storico di Capaccio Capoluogo e si estende su una superficie di circa 600 metri quadrati – sarà adibito a nuova sede istituzionale del municipio. La nuova destinazione non altererà i caratteri tipologici, formali, culturali del manufatto. Il bene, vincolato paesaggisticamente, sarà infatti oggetto di interventi di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme antincendio. Stando al progetto, nell’androne dell'ingresso principale sarà predisposto uno sportello di accoglienza e controllo. Il lato est del palazzo sarà destinato ai gruppi consiliari e il lato ovest ospiterà l'ufficio del presidente del consiglio, una camera per le commissioni consiliari e una sala d'attesa comune. Ai piani superiori si accederà dalle scale storiche o da un ascensore abilitato al trasporto dei disabili. Al primo piano si troverà l'ufficio del sindaco, la sala di rappresentanza all'interno del salone affrescato, la sala giunta e il segretariato. Nell'ala nord est del palazzo avrà sede invece un'ampia sala ellittica a doppia altezza destinata a riunioni del consiglio, eventi e convegni. L'ultimo piano ospiterà cinque uffici destinati agli assessori. Il progetto prevede anche la rifunzionalizzazione dello spazio esterno: il giardino sarà organizzato per ospitare eventi e spettacoli all'aperto e lo spazio antistante il palazzo sarà fruibile dai soli pedoni e verrà dotato di sedute in pietra perdendo la funzione di parcheggio occasionale.

La nota