Rete per il pronto intervento sociale a Salerno: l'avviso del Comune

E' stata indetta una manifestazione d'interesse per individuare associazioni, enti filantropici e religiosi disponibili a collaborare con il Comune di Salerno capofila dell'Ambito S5, per la realizzazione di una rete di pronto intervento sociale. L'obiettivo che ha a cuore l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, è di sostenere persone e famiglie in condizioni di bisogno per motivi socio-economici o di salute anche determinati dall'epidemia da Covid-19.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 14 febbraio 2022. Info: Comune.salerno.it