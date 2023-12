Videosorveglianza, domani la presentazione del bando per la concessione di contributi

Si svolgerà domani 29 dicembre alle ore 11 si è svolta presso la sede della Camera di Commercio di Salerno una conferenza stampa per presentare il "Bando per la concessione di contributi per sistemi di video sorveglianza digitale". L’iniziativa, promossa dall'Ente camerale, mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese nell'implementazione di sistemi di video sorveglianza per migliorare la vigilanza e il controllo del territorio. All'evento prenderanno parte il presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e i vertici delle Forze dell’ordine provinciali. La conferenza si è svolta nella sede ubicata in via Roma 29.