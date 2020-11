Paura a Salerno: prende fuoco il telone del bar Banzai

Non solo Covid, prudenza e distanziamento ma anche fuoco, paura e soccorsi. A Salerno, in quella che adesso non è più movida a causa dell'emergenza sanitaria che impone restrizioni, ha preso fuoco il dehor del bar Banzai.

I soccorsi

E' accaduto in pochi istanti, sotto gli occhi increduli dei passanti e dei proprietari del locale situato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro cittadino. Si indaga ma dalle prime testimonianze avrebbero preso fuoco gli ombrelloni per un corto circuito delle lampade. Poi le fiamme estese al dehor, come testimoniano le foto che pubblichiamo. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto.



