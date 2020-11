Chiuso il bar Nettuno, i gestori rendono pubbliche le motivazioni: "Dipendenti positivi asintomatici"

Avvisiamo la nostra gentile clientela che, grazie al continuo monitoraggio svolto in questo periodo, abbiamo tempestivamente riscontrato la positività al COVID-19 di alcuni dei nostri dipendenti (tutti asintomatici). In via precauzionale abbiamo deciso di sospendere l'attività nelle nostre due sedi (Torrione e Lungomare). Saranno già da domani programmati ulteriori interventi di sanificazione.

Lo ha scritto a mezzo social il bar gelateria Nettuno di Salerno, chiuso da qualche giorno, come riportato già dalla nostra testata. Gli stessi gestori, dunque, in merito alla motivazione delle saracinesche abbassate, hanno chiarito ogni dubbio sorto per via dell'avviso su si parlava di "disinfestazione", in contraddizione con le voci in circolazione, inizialmente non confermate, circa possibili casi Covid. "Torneremo presto, e allora sarà ancora più bello riprendere ad assaporare il gelato e gli altri prodotti del Bar Nettuno", hanno concluso i gestori.