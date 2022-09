Barca in avaria a largo di Salerno: salvate sei persone

Momenti di apprensione, sabato pomeriggio, a largo di Salerno, dove un’imbarcazione è rimasta bloccata a circa due miglia dalla costa con il motore in avaria. A bordo vi erano quattro persone adulte e due bambini.

I soccorsi

L’allarme è giunto alla Questura che ha subito richiesto l’intervento del personale specialistico nautico, in sella agli acquascooter della Polizia. Gli agenti si sono recati sul posto per trarre in salvo adulti e bambini trascinando la barca fino al porto.