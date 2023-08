Attimi di paura questo pomeriggio per due diportisti che si trovavano nelle acque di Castellabate. L'imbarcazione sulla quale erano a bordo, lunga 14 metri, è andata in avaria nei pressi di Punta Tresino per via di un problema al motore.

L'intervento

Sul posto, dopo il segnale d'allerta, la motovedetta della Guardia Costiera, che ha provveduto a verificare che le due persone presenti fossero in buone condizioni di salute e successivamente ad avviare le operazioni di rimorchio fino al porto di Agropoli.