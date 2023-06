Barca si schianta contro gli scogli a Salerno: coppia in ospedale

Paura, a Salerno, dove una barca si è schiantata contro gli scogli antistanti il litorale cittadino. A bordo c’era una coppia che, a causa delle ferite riportate, è stata trasportata in al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”: fortunatamente le condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto.

L'imbarcazione (Foto di Roberto Noschese su Facebook)