Barca a vela si arena sulla spiaggia del lido a Capaccio: sanzioni per i turisti

Quattro francesi hanno gettato male l'ancora a mare. La barca si è arenata sulla spiaggia, in località Torre di Mare. Dalle prime ore del mattino sono in corso le operazioni di disincagliamento e recupero del natante di 17 metri

Quattro turisti francesi rischiano una pesante sanzione pecuniaria e la denuncia per abbandono di natante. Nello specchio acqueo di Capaccio Paestum, prima di trascorrere la notte in barca a vela, hanno gettato l'ancora a mare.

I dettagli

Lo hanno fatto male e la barca si è arenata sulla spiaggia, in località Torre di Mare. Dalle prime ore del mattino sono in corso le operazioni di disincagliamento e recupero del natante di 17 metri, noleggiato presso un’agenzia di Napoli e arenatosi sulla battugia del lido militare di Capaccio Paestum. Un peschereccio di Agropoli ha provato a trainare l’imbarcazione in mare, invano.