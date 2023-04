Baronissi, abbandona rifiuti sul territorio: multato dalla municipale

Controlli sul territorio di Baronissi per reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Le verifiche sono state attivate dopo la segnalazione di alcuni residenti in merito alla presenza di discariche di rifiuti di ogni tipo in via dei Prigionieri.

I controlli

La polizia locale, a seguito di uno specifico appostamento, ha individuato una motoaape colma di rifiuti in entrata al varco della strada e, dopo pochi minuti, del tutto scarica in uscita. "Individuata la targa - scrive il sindaco Valiante - il soggetto responsabile dello scempio sarà destinatario del massimo della sanzione pecuniaria elevabile e di denuncia all'autorità giudiziaria". "Naturalmente - aggiunge il primo cittadino - proseguiremo con serrati controlli. La sacralità dell'ambiente è per noi un valore".