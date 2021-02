"Mazzetta" per avere liberi immobili pignorati: verifiche e accertamenti sui telefoni degli indagati

Operazioni irripetibili, per acquisire eventuali dati, su telefoni cellulari, supporti e hard disk di proprietà dei tre indagati nell'inchiesta della Procura di Nocera Inferiore, che qualche settimana fa, aveva portato all'arresto in flagranza di un 30enne di Baronossi, ritenuto intermediario di altre due persone, un avvocato e un consulente tecnico, dopo aver ricevuto 2mila euro da un imprenditore edile. I tre erano stati poi liberati dal gip. L'unico provvedimento del tribunale di Nocera aveva riguardato la sospensione per un anno dell'ingegnere, per il pericolo di reiterazione del reato. Non sono stati ritenuti invece sussistenti elementi indiziari per il legale, secondo il giudice. Prima del fermo, la Guardia di Finanza aveva arrestato M.G.D., mentre riceveva indebitamente la somma di denaro che era solo l'ultima tranche di decine di migliaia di euro avute in precedenza. I soldi erano stati marcati, dopo la denuncia di un imprenditore edile, vittima di una procedura di pignoramento

L'indagine

Il titolare dell’attività economica aveva in corso, presso l’Ufficio Esecuzione Immobiliare del Tribunale Civile di Nocera Inferiore, una procedura esecutiva nell’ambito della quale gli erano stati pignorati 5 immobili. Le indagini della Procura di Nocera Inferiore e condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, aveano condotto all'emissione di due decreti di fermo nei riguardi del Custode Giudiziario e del Consulente Tecnico d’Ufficio nominati dal Tribunale nell’ambito della procedura. All'esito della convalida, il gip aveva ridimensionato l'impianto accusatorio, ritenendo attendibile la denuncia dell'imprenditore - che sarebbe stato pressato psicologicamente affinchè pagasse quel denaro e rimuovesse il suo avvocato di fiducia - sospendendo per un anno il solo ingegnere, non ravvisando poi per i tre il pericolo di fuga. Le indagini sui supporti elettronici è cominciata due giorni fa a Perugia, su disposizione della Procura di Nocera, per acquisire eventuali dati e informazioni utili alle indagini.