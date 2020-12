Baronissi, litiga con la fidanzata poi l'aggredisce per strada: condannato

Litiga con la fidanzata, poi la prende a schiaffi e calci per strada. E' stato condannato per decreto penale un uomo di Salerno, di 35 anni, che tra ottobre e novembre del 2019, a Baronissi, fu denunciato a piede libero per quanto commesso

L'episodio

L'uomo, per motivi sentimentali, aveva litigato con la ragazza, per poi mandarle un messaggio minaccioso, subito dopo la discussione. I due si incontrarono poi casualmente per strada e l'imputato aggredì la ragazza con schiaffi e calci, provocandole una contusione al naso e al gomito, giudicate guaribili in tre giorni. La Procura di Nocera lo ha condannato ad una sanzione pecuniaria di quasi 5000 euro. Nel caso di opposizione, il ragazzo sarà giudicato attraverso un processo