Covid nel Salernitano: due contagi a Baronissi, tutti negativi ad Angri

Tamponi e bollettini: ancora contagi nella Valle dell'Irno, in particolare a Baronissi. Il sindaco Gianfranco Valiante ha infatti comunicato il nuovo report dei contagiati ma ha congiuntamente fornito anche notizie relative alle nuove guarigioni. "Il bollettino di oggi riporta due nuove positività al Covid e quattro guarigioni - ha annunciato -. Il totale dei contagiati attuale è di 93 persone; dall’inizio della pandemia sono 514 i cittadini che hanno contratto il virus".

Agro

Ad Angri, esulta il sindaco Cosimo Ferraioli ma invita anche a non abbassare la guardia. Il primo cittadino, impegnato anche nella protesta contro la chiusura del casello autostradale di Angri Nord, comunica che ieri, 29 dicembre, non ci sono stati nuovi positivi. "L’Unità di Crisi della Regione Campania mi ha comunicato il numero di contagiati e guariti nel nostro comune: non ci sono positivi e sono 16 i nuovi guariti. Di nuovo un semaforo verde, da sempre il colore della speranza, la stessa che tutti rimettiamo nel nuovo anno. Che sia nettamente migliore, più sicuro per tutti e in ripresa".