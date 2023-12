Fucili, arnesi da scasso e droga: ritrovate le armi rubate nel salernitano tanti anni fa

Beccati con fucili e arnesi da scasso, le armi erano state rubate a Baronissi nel 2004. L'operazione è stata condotta dai carabinieri, in provincia di Frosinone, tra Amaseno e Villa Santo Stefano, dopo una segnalazione su di un'auto sospetta. Intorno alle 3,30 l'hanno avvistata, al punto che il veicolo ha fatto inversione di marcia per darsi alla fuga.

Le indagini

L'auto è stata fermata dopo poco e dal suo interno sono scappati due uomini, tra le campagne. All'interno della loro automobile sono stati trovate radioline per la comunicazione a distanza, utensili da scasso, torce, abiti scuri e guanti da utilizzare per introdursi nelle case ed una cartuccia per fucile integra. Ancora, del denaro contante ritenuto provento di reato. Durante l'inseguimento i due avevano lanciato dal finestrino anche un fucile, che i carabinieri della stazione di Amaseno hanno recuperato ritornando indietro. Identificati i due, i militari sono giunti presso le loro abitazioni: in una hanno trovato 3 fucili, che erano stati rubati a Baronissi e a Monte San Biagio tra il 2004 ed il 2021; nell'altra è stato recuperato un etto di stupefacenti, tra hashish e marihuana, oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi. I due uomini sono finiti in carcere