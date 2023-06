Un 45enne di Baronissi è stato arrestato dai carabinieri di Mercato San Severino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

L'uomo è stato fermato dai militari, impegnati in un servizio di controllo, mentre viaggiava a bordo di un'utilitaria. Sottoposto a perquisizione, il 45enne è stato trovato in possesso di 150 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione e 130 euro

in contanti. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.