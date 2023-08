Scoperta "casa dello spaccio": arrestato 24enne a Baronissi

Un 24enne di Baronissi è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I carabinieri, dopo una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella sua abitazione 474 grammi di droga suddivisa in 134 grammi di hashish, 336 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina, ma anche tre bilancini di precisione e 790,00 euro in contanti. Tutta la merce è stata posta sotto sequestro.