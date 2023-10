Coltivava droga e nascondeva munizioni in casa: arrestato 29enne

Blitz dei carabinieri all’interno di un’abitazione di un 29enne situata nel comune di Baronissi. I militari, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto 250 grammi di marijuana, 9 involucri contenenti semi di canapa indiana, una pianta di “cannabis” in una serra adibita alla coltivazione della sostanza stupefacente dotata di un sistema di areazione e riscaldamento autonomo. E, ancora, materiale per il confezionamento tra cui un bilancino di precisione e 56 cartucce di vario calibro detenute illecitamente. Il 29enne è stato ammanettato e sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio e detenzione illecita di munizioni.