Estate 2021 a Baronissi, spazi verdi gratis per le attività ludiche: l'avviso del Comune

Il provvedimento dispone la concessione per l’utilizzo gratuito di parchi, aree verdi e strutture per tutto il periodo estivo. La scadenza è fissata per il 27 maggio

Proseguono le iniziative dell’Amministrazione comunale di Baronissi a sostegno della ripresa dopo il fermo imposto dall’emergenza Covid. E’ stato pubblicato, infatti, l’Avviso per l’utilizzo a titolo gratuito delle aree verdi e strutture comunali per la pratica di attività ludico creative da parte di associazioni sportive, culturali, ludoteche, scuole private e centri per l’infanzia rivolte a bambini e ragazzi distinti nelle fasce di età 3 – 5 anni, 6 – 10 anni, 11 – 14 anni. I centri estivi saranno organizzati direttamente dai soggetti proponenti.

“Con il provvedimento si incentivano associazioni e ludoteche a organizzare centri estivi dedicati ai più piccoli – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – l’amministrazione mette così a disposizione spazi ampi e all’aperto dove il rispetto delle misure di sicurezza anti-covid è sicuramente più agevole. Il principio che ispira l’Avviso è lo stesso da cui è nato il provvedimento con cui l’amministrazione ha esteso le possibilità di utilizzo del suolo pubblico gratuito per bar e ristoranti. Anche le realtà sportive come gli esercizi commerciali hanno risentito pesantemente della chiusura e hanno bisogno di un aiuto per ripartire”.“Lo sport e le ludoteche sono state forse tra i settori più colpiti dall’emergenza coronavirus e dalle misure di blocco delle attività messe in atto per contenere il diffondersi del virus – fanno eco gli assessori alle attività produttive Giuseppe Giordano e allo sport Marco Picarone – consentire loro di riprendere le attività è fondamentale per dare un segno tangibile della ripartenza. Ripensiamo a un nuovo modo di fare pratica sportiva e ludica anche al di fuori dei luoghi tradizionalmente deputati, portando i bimbi nei luoghi di socializzazione e di libera fruizione all’aperto”.

