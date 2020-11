Cedimento stradale in via Moro a Baronissi, il Comune: "Ecco le cause"

Nella mattinata del 17 novembre si è verificato un cedimento stradale in un tratto di via Aldo Moro a Baronissi. Dall’ufficio tecnico del Comune fanno sapere di aver svolto ripetuti e urgenti sopralluoghi per individuare le cause, in un’area ben circoscritta a ridosso del marciapiede (lunghezza sette metri, larghezza un metro, profondità quindici centimetri).

Le cause

I tecnici comunali, il direttore dei lavori Maurizio De Simone e il Rup Alfonso Landi dei lavori attigui “Città della Medicina”, hanno accertato che le cause del cedimento sono state determinate da una copiosa infiltrazione di acqua piovana che ha formato una crepa accanto al marciapiede, erodendo l’asfalto. “Assolutamente escluso – precisano dal Municipio - ogni collegamento fra il cedimento e le contestuali lavorazioni nell’ambito del cantiere di Città della Medicina, interessata – nel tratto – dalla posa in opera del collettore fognario”.

I lavori

In particolare, i tecnici hanno dettagliato che il cedimento, limitato, è stato causato esclusivamente da “un’infiltrazione di acque meteoriche proveniente da monte, con origine in corrispondenza della prima caditoia e del tratto di zanella deformata e fessurata, entrambe ubicate in prossimità dell’incrocio di via Trinità, favorita dall’accumulo di acqua di scorrimento superficiale che trova il punto di massima depressione – e di conseguenza infiltrazione – nella zanella all’incrocio tra viale Aldo Moro via Trinità. Esclusi errori o anomalie nell’esecuzione delle lavorazioni nell’ambito dei lavori alla Città della Medicina, appaltati all’impresa Felco costruzioni. Il Comune è già intervenuto per sistemare il tratto di strada che sarà oggetto di ulteriori lavori di consolidamento nei prossimi giorni” conclude la nota.