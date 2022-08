Coltivava la marijuana in camera da letto: denunciato 44enne a Baronissi

Coltivava marijuana all’interno della sua abitazione. Per questo un uomo di Baronissi è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio, le Fiamme Gialle del Gruppo di Salerno hanno rinvenuto e sequestro, in particolare, sei vasi contenenti ciascuno una pianta di canapa indiana dell’altezza media di un metro, ma anche un quantitativo (circa 35 grammi) di sostanza già liofilizzata.

La scoperta

Nella camera da letto, invece, c'era una vera a propria serra artigianale adibita alla coltivazione e produzione di marijuana, dotata di impianto di ventilazione e illuminazione ed un termo-idrometro per la misurazione dell'umidità, e al cui interno c'era una pianta di cannabis in piena infiorescenza.I militari hanno inoltre rinvenuto due essiccatori, sui quali erano posti degli steli di piante di canapa, recisi in piccoli segmenti, un tritatore per la macina, un bilancino di precisione e flaconi di fertilizzanti. L'uomo, un 44enne già noto alle forze dell'ordine anche per detenzione e spaccio di droga, è stato denunciato a piede libero.