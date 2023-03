Baronissi, la proposta di Gioventù Nazionale: "Intitoliamo una targa ai Martiri delle Foibe"

Il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Carmine Rago ha protocollato presso il Comune di Baronissi la richiesta di intitolazione di un luogo della città o l'installazione di una targa commemorativa in ricordo dei Martiri delle Foibe. Con questa richiesta, Rago ha espresso il suo dissenso e quello del circolo territoriale del movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni per “la mancanza di un luogo nel nostro comune che onori la memoria delle popolazioni italiane infoibate, perseguitate e costrette ad abbandonare le proprie terre a causa della persecuzione etnica perpetrata dal comunismo di Tito”.

Il commento

"La memoria delle popolazioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia non può essere ridotta alla ricorrenza del Giorno del Ricordo del 10 febbraio. Ritengo che sia un dovere morale della nostra amministrazione individuare un luogo o installare una targa commemorativa che permetta alle nuove generazioni di non dimenticare e commemorare le vittime di questi terribili massacri. Pertanto, mi rimetto alla sensibilità e al buon senso del sindaco Gianfranco Valiante e dell'intero Consiglio Comunale, sperando vivamente che accolgano la nostra richiesta e, come in molti altri comuni d'Italia, individuino un luogo adatto per rendere il giusto omaggio alla memoria dei Massacri delle Foibe”.