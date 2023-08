Baronissi, attivato il semaforo in via Marconi: l'annuncio

Al via, nei giorni scorsi, l’attivazione del dispositivo semaforico nel tratto di strada di via Marconi adiacente la villa Farina a Baronissi. Il restringimento della carreggiata non permetteva il transito veicolare in doppio senso e soprattutto presentava pericolo per i pedoni per mancanza di marciapiedi. Il semaforo consentirà da oggi massima sicurezza ai pedoni che, in caso di attraversamento, richiederanno il “verde” tramite il pulsante a chiamata. Sicurezza anche per gli automobilisti con attivazione semaforica del senso unico alternato. (come previsto da un'ordinanza della Polizia Municipale). Il sistema, monitorato costantemente dai vigili urbani è sperimentalmente attivato.