Curiosità a Baronissi, inaugurato il "Parco Topolino" per i bambini

Nasce una nuova area giochi a Baronissi, il Parco Topolino situato all'interno del "Melissa Bassi" nella frazione di Sava.

Il taglio del nastro

Il nuovo spazio - disegnato a misura di bambino fino a 14 anni - è stato inaugurato ieri sera dal sindaco Gianfranco Valiante: attrazioni in legno, scivoli, altalene, giochi di abilità e la divertentissima teleferica, il Parco Topolino aumenta gli spazi per le famiglie in città. “A tutti la responsabilità di custodirlo” è l’auspicio del primo cittadino.

