Baronissi, si inaugura il piazzale in memoria del Luogotenente Mario Murano

Nel pomeriggio, alle 17:30 di oggi, a Baronissi, si terrà una breve cerimonia ma carica di significato per l’Arma dei Carabinieri, un tributo alla memoria del Luogotenente carica speciale Mario Murano, scomparso l’8 novembre 2021 all’età di 59 anni, a causa di una grave malattia.

La cerimonia

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, grazie al contributo del Comune di Baronissi, ha richiesto ed ottenuto l’intitolazione del piazzale interno alla Caserma di Baronissi al sottufficiale, che nel corso della sua carriera, da ultimo, è stato il Comandante della Stazione dal 2007 al 2021. All’evento prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose della Provincia e saranno presenti gli stretti congiunti del militare che scopriranno la targa toponomastica a suggello dell’intitolazione.

Il Luogotenente Murano, arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1981, è stato un Ispettore di spiccate e unanimemente riconosciute attitudini operative, ha partecipato a numerose operazioni di servizio in aree ad elevata incidenza criminale, distinguendosi per coraggio, abnegazione e disponibilità e guadagnando la considerazione di superiori, colleghi e della cittadinanza per il suo impegno nel contrasto alla criminalità comune ed organizzata.