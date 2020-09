Nuovo incendio nel salernitano, brucia la collina a Baronissi

Un nuovo incendio ha colpito il salernitano in queste ore. Nello specifico, la collina di S. Salvatore a Baronissi. Le fiamme sono divampate in poche ore lungo la boscaglia, provocando una grossa nube di fumo.

I soccorsi

La polizia Municipale ha allertato gli uomini della Protezione Civile, i vigili del fuoco, "Il Punto" e il servizio antincendio della Comunità Montana. Anche in queste ore, si sta cercando di domare il fuoco. Poi sarà il tempo di capire la natura delle fiamme. Non si esclude, vista l'entità, anche del dolo. E' stata e lo è ancora una tre giorni drammatica per il territorio salernitano. Nel week end appena trascorso, sono stati segnalati incendi sia a Sarno, sul Monte Saretto e poi a San Marzano, in un deposito di auto. Oggi, invece, al confine tra Roccapiemonte e Nocera Superiore.

