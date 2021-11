Baronissi, al via i lavori di messa in sicurezza degli alloggi Erp

Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli alloggi Erp di via Bixio a Caposaragnano di Baronissi. L’intervento consentirà la riqualificazione delle facciate e l’isolamento termico a cappotto.

La struttura

Gli alloggi, attualmente, presentano oltre che evidenti infiltrazioni d' acqua, elevati livelli di dispersione dovuti alla scarsa qualità termica dei materiali con cui sono stati costruiti oltre venticinque anni fa. “I lavori miglioreranno gli alloggi e la qualità della vita di chi li abita; consentiranno inoltre un forte risparmio sulla bolletta energetica per tante famiglie” dichiara il sindaco Gianfranco Valiante.