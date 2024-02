Baronissi, al via i lavori di adeguamento della viabilità in via Agnelli

Sono state definite dall’Amministrazione Provinciale di Salerno le procedure di acquisizione delle aree private per favorire l’adeguamento della mobilità in collegamento all’ingresso e all’uscita del raccordo autostradale a Baronissi.

Dopo questo passaggio necessario, infatti, hanno avuto inizio e procedono i lavori per l’indispensabile adeguamento viario in via Agnelli.