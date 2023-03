Baronissi che cambia: consegnati i parcheggi in via Berlinguer, al via i lavori per la riqualificazione del campetto

Nuovi cantieri a Baronissi. Al via la riqualificazione del campetto sportivo di corso Garibaldi: "Realizzeremo un impianto di padel, assecondando così le forti aspettative di giovani e sportivi. - annuncia il sindaco Gianfranco Valiante- La consegna del campetto è prevista, salvo imprevisti, entro sessanta giorni. Ma tutta l'area circostante è' interessata da ampio restyling; oltre al campetto di padel sono in dirittura d'arrivo, difronte, i lavori di completa ristrutturazione della ex casa cantoniera, destinata a polo culturale, e dell'adiacente larghetto anch'esso completamente rinnovato per le esigenze dei residenti e non solo".



Intanto, sono stati consegnati 8 nuovi posti auto in via Berlinguer: "Abbiamo consegnato, questa mattina, in via Berlinguer un altro pezzetto di città riqualificandolo e dotandolo di otto nuovi posti auto. - continua Valiante- Nuovi spazi in ottica del prossimo imminente arredo urbano e della rinnovata mobilità veicolare che interessera' largo Tre pizzi e in prosecuzione dei recenti importanti lavori di riqualificazione che hanno interessato la parte nord del viale Moro. E' la nostra città che cresce sempre più a misura delle nostre aspettative", ha concluso soddisfatto.