Baronissi, parte il senso unico alternato per l’impianto semaforico in via Marconi

Partiranno lunedì 3 luglio i lavori di installazione di impianto semaforico in via Marconi (strettoia villa Farina) a Baronissi per garantire massima sicurezza ai pedoni e regolamentare il traffico veicolare in un punto di significativa criticità.

Senso unico alternato

Con ordinanza della Polizia Municipale è disposto, dall'inizio dei lavori e fino al termine, il senso unico alternato regolato da semaforo provvisorio installato dalla impresa esecutrice.