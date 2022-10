Raccolta di soldi per malati oncologici, ma è una truffa: segnalazioni su finti volontari

Chiedono soldi per i malati oncologici, spacciandosi per volontari. Occhio alla truffa a Baronissi, dove da giorni diversi cittadini hanno segnalato tentativi di spillare soldi ad alcune persone

Le segnalazioni

Una donna, fermata per strada da una di queste "volontarie", aveva chiesto ragguagli su come inviare offerte. Alla richiesta di un indirizzo, però, l'altra donna si era dileguata. La stessa aveva diverse foto di bambini, che il più delle volte servono per impressionare la vittima e convincerla a sganciare subito denaro contante.