Baronissi, violenze fisiche e minacce quotidiane a moglie e figlia: va sotto processo

Un uomo di Salerno è finito a processo per maltrattamenti. Stando alle accuse della Procura di Nocera Inferiore, avrebbe usato violenza sulla moglie e sulla figlia piccola

Le accuse

I fatti sono localizzati a Baronissi, verso la fine del 2017. Stando alle imputazioni, l'uomo avrebbe sottoposto a reiterate forme di violenza fisica e psichica le due. In particolare, avrebbe picchato la figlia e la moglie in più occasioni, tentando di spaccare a quest'ultima la protesi dentale, oltre a minacciarla di morte e ad ingiuriarla per futili motivi. L'uomo dovrà affrontare il dibattimento