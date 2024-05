Lutto al Comune di Baronissi, addio al socialista Lello Lettieri: il cordoglio del sindaco

Lutto a Baronissi per la morte di Lello Lettieri, strappato alla vita e alla famiglia da un male crudele. E’ stato, negli anni, un esponente di spicco del Partito Socialista Italiano, ma anche un punto di riferimento dell’ Ufficio Suap del Comune.

Il cordoglio

Dolore viene espresso sui social dal sindaco Gianfranco Valiante: “E’ stata mente pensante e guida esemplare, riferimento in città e non solo. Lello è stata persona amata e rispettata, un politico per bene, onesto dalle vedute ampie e lungimiranti. Un esempio per tutti, oggi più che mai. Cordoglio personale e della città. Le più affettuose condoglianze alla famiglia”.