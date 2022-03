Lanciano sacchetti di spazzatura dal finestrino dell'auto: multati in due a Baronissi

Due cittadini, uno residenti a Baronissi e l’altro a Mercato San Severino, sono stati beccati mentre lanciavano dalle proprie auto (Suzuki e Ford Kangoo), nelle ore serali e notturne, sacchetti di rifiuti in strada, precisamente in via San Severino.

L'appello del sindaco

Entrambi sono stati individuati e identificati grazie al sistema di videosorveglianza del comune di Baronissi. L’appello del sindaco Gianfranco Valiante: “Passate all’isola ecologica a ritirare il calendario del conferimento dei rifiuti: seguitene rigorosamente le indicazioni che vorrà dire rispetto per una comunità civile, meno dispendio per le vostre tasche e soprattutto nessuna figuraccia”.