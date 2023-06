Crollano calcinacci dal solaio, colpito alla testa un neonato: corsa in ospedale

Dramma sfiorato, nel primo pomeriggio, a Baronissi, dove alcuni calcinacci si sono staccatii dal solaio di un appartamento situato all'ultimo piano di una palazzina colpendo alla testa e all'addome un bimbo di appena due mesi. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari. Sul posto, in via Ferreria, è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato d'urgenza il piccolo al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov'è stato preso in cura dai medici. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il sopralluogo

Su quanto accaduto sono in corso i rilievi dei carabinieri, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona interessata dal cedimento. La notizia si è subito diffusa lungo via Ferreria e nelle strade adiacenti.